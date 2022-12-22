Стартовала благотворительная акция "Добрая елка мэра Москвы"

Первая праздничная программа состоялась в больнице имени Башляевой

В столице в преддверии Нового года стартовала традиционная благотворительная акция "Добрая елка мэра Москвы" для детей, которые будут встречать праздник в больницах, передает "ТВ Центр".

Именно для них создают атмосферу зимней сказки и волшебства. Ведь радость и положительные эмоции так нужны маленьким пациентам.

Первая праздничная программа состоялась в больнице имени Башляевой. Для детей подготовили театральные выступления, музыкальные номера, интерактивные игры. И, конечно, не забыли о подарках.

"В этом году такие елки пройдут в 20 городских больницах и позволят создать праздник для более чем 7,5 тыс. детей. Всех детей ждут обязательные подарки. К тем же ребятам, которые не смогут по состоянию здоровья посетить праздник даже в больнице и будут находиться в палатах, Дед Мороз и Снегурочка придут лично и принесут его заветный подарок", - отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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