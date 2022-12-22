В одну из московских квартир 10 лет приходит семья белок

Хозяйка жилья создала для грызунов все условия

Увидеть белку хотя бы раз в жизни может каждый. В сквере, в лесу или в зоопарке, наконец. Но есть люди, к которым они приходят на регулярной основе. Каждый день в одно и то же время, да еще и по месту жительства.

К пенсионерке Светлане Бахтиной белки не просто пришли - прискакали. Кто-по пожарной лестнице, кто-то - по отвесной стене. На любимый балкон на восьмом этаже заходят по-хозяйски. И ни в чем себе не отказывают, благо праздничный стол уже накрыт.

"Наша история начиналась в 2013 году. Увидела на перилах сидящую белку. Конечно, я очень испугалась. Боялась даже дышать. Думала, как она? Упадет!", - говорит Светлана.

Хвостатые не падали, с каждым днем их становилось больше. Закупив все имеющиеся в ближайших магазинах угощения, Светлана тут же стала членом стаи.

"Когда мне стеклили окно, я попросила сделать форточку. Зачем и почему - вызвало много вопросов. Когда сказала, что белки приходят, тоже не поверили", - продолжает пенсионерка.

Вскоре Светлана научилась различать новых друзей не только по кисточкам на ушах и длине хвостов, но и по именам.

"Васисуалий - такой большой мальчик, пушистый. И Никодим есть, и Белла Казимировна. Она главная! Когда она приходит кушать, все разбегаются", - отмечает Светлана.

Белла Казимировна действительно никому не дает спуску - даже Бенедикту Никандровичу. Он ест торопливо, оглядываясь. А она - явно смакует. Спорят не из-за еды - ее всем хватает. А за право остаться на ночь, когда в темный холодный лес возвращаться совсем не хочется. Побеждает во всех без исключения случаях Белла Казимировна.

"Было пару раз, когда она ночевала в комнате - в кресле, объевшись. У нее не было сил спуститься и подняться. То есть ей было хорошо", - добавляет женщина.

Выспавшись, главная белка района оставляет после себя маленькие сюрпризы в том самом уютном кресле - орехи.

Тесное общение людей с белками встречается не так уж и редко. Одни выкармливают оставшихся без родителей новорожденных, когда им всего-то несколько дней от роду. Другие - лечат беличьи раны после потрясений и травм. Но в случае с Беллой Казимировной и ее компанией никто никого не спасает и не приручает. Светлана даже на балкон не выходит, когда гости пируют. Боится помешать. Но что-то в этой женщине есть такое, что к ней тянутся не только суровые белки, но и любвеобильные дятлы.

Мудрая, щедрая, всю жизнь проработавшая на таких ответственных участках, что даже была невыездной, Светлана сохранила главное. Желание никогда не закрывать окно. В этот мир и в свою душу.

Ольга Стрельцова, Анастасия Болгова, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"

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