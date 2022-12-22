Приложения Росбанка удалили из AppStore

Ранее организация попала под санкции США

Росбанк сообщил в Telegram, что мобильные приложения "Росбанк онлайн" и "Росбанк малый бизнес" больше недоступны для скачивания в AppStore.

"Все ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно и без ограничений", - уточнили в кредитной организации.

В Google Play все приложения все еще доступны. Также доступ к банковским операциям возможен через личный кабинет на сайте.

15 декабря Росбанк попал под блокирующие санкции США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"