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Приложения Росбанка удалили из AppStore

10:06
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Ранее организация попала под санкции США

Росбанк сообщил в Telegram, что мобильные приложения "Росбанк онлайн" и "Росбанк малый бизнес" больше недоступны для скачивания в AppStore.

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"Все ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно и без ограничений", - уточнили в кредитной организации.

В Google Play все приложения все еще доступны. Также доступ к банковским операциям возможен через личный кабинет на сайте.

15 декабря Росбанк попал под блокирующие санкции США.

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