Рогозин раскрыл подробности о своем ранении

Политик пострадал при обстреле Донецка

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в четверг, 22 декабря, что произошла утечка информации о его местонахождении в Донецке.

Как объяснил политик в своем Telegram-канале, "кто-то слил информацию" о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами.

Примерно в 19:45 среды, 21 декабря, по гостинице "произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились". Удары были нанесены из орудий калибром 120 или 155 миллиметров, рассказал Рогозин.

Политик подчеркнул, что в гостинице, которая подверглась обстрелу, он жил "все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место". Во время атаки там проходила рабочая встреча "узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений".

Рогозин заявил, что следствие установит, "откуда и кто" нанес удары по гостинице.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, рассказал, что по гостинице было нанесено в общей сложности пять ударов. При этом два человека из тех, кто находился рядом с Рогозиным, погибли.

Ранее сообщалось, что врачи оказывают бывшему главе "Роскосмоса" медицинскую помощь после ранения при обстреле в Донецке. По словам помощника Рогозина, медики считают осколок, застрявший в позвоночнике политика, неизвлекаемым.

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