Ереван обвинил российских миротворцев в неисполнении обязательств

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась

Из-за блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе началась нехватка продовольствия. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал глава правительства Армении Никол Пашинян.

Армянский премьер заявил на заседании кабинета министров, что к дефициту продуктов в непризнанной республике привело перекрытие азербайджанскими военными Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

При этом российский миротворческий контингент, как утверждает Пашинян, не выполняет свои функции по договоренности от 9 ноября 2020 года.

Ереван пытается уладить ситуацию, Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному соглашению, цитирует главу армянского правительства ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и прекратил газоснабжение, из-за чего в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис. Из-за этого, как заявил политик, жители Нагорного Карабаха лишены прав на свободное передвижение, "тысячи людей, в том числе дети, в холодных зимних условиях остались на дорогах, многие семьи были невольно разделены, граждане с проблемами здоровья лишились медицины".

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