Врачи рекомендуют есть помидоры и чернослив в период перепадов температур

В такой период страдают даже здоровые люди

При резких перепадах температуры стоит употреблять в пищу богатые калием продукты - авокадо, зелень, горох, помидоры, апельсины, грейпфрут, чернослив и абрикос.

Калий поможет избежать сосудистых спазмов, объяснил агентству "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

"Даже относительно здоровые люди испытывают дискомфорт при резком изменении погоды из-за того, что сосуды не успевают перестроиться и реагируют на новые условия спазмом. Помочь перенести неблагоприятный период помогут фрукты и овощи с высоким содержанием калия", - сообщил он.

Врач отметил, что в такие дни людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует следить за артериальным давлением и иметь под рукой необходимые лекарства. Нелишним будет снизить физические нагрузки, высыпаться, сбалансированно питаться и больше гулять на свежем воздухе.

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