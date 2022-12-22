Ребенка насмерть засыпало снегом в подмосковном Красногорске

По данным СМИ, погиб сын крупного банкира

В Подмосковье 13-летнего подростка насмерть убило снегом, который упал с крыши здания.

Трагедия произошла накануне вечером в деревне Захарково в Красногорском районе. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

По данному факту Красногорская городская прокуратура проводит проверку, сообщила "Вечерней Москве" руководитель пресс-службы областной прокуратуры Екатерина Короткова.

По информации telegram-канала Shot, погибший мальчик - сын бывшего совладельца и председателя совета директоров "Алтайэнергобанка".

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