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"Просто поражает": глава ДНР рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации

11:01
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Президент принял Дениса Пушилина в Кремле

Российский лидер Владимир Путин обладает поразительной осведомленностью обо всех подробностях спецоперации на Украине. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным

Как отметил Пушилин в эфире передачи "Соловьев Live", отрывки из которой цитирует РИА Новости, он думал, что в ходе встречи с президентом расскажет ему "какие-то моменты" и предоставит "дополнительную информацию".

Однако "по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше", заявил глава ДНР.

По словам Пушилина, "погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает". В частности, Владимир Путин располагает сведениями по "каким-то тонкостям, которые для меня раскрывали те или иные нюансы того, что сейчас происходит, или то, что будет происходить, что тоже немаловажно для Донбасса и, в частности, для Донецка, который сейчас подвергается ежедневным обстрелам".

21 декабря Владимир Путин выступил на итоговой коллегии Министерства обороны. Президент заявил, что Россия будет спокойно и ритмично совершенствовать свои вооруженные силы и выполнять задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции. Также российский лидер отметил, что боевые действия в ходе СВО обозначили ряд требующих решения вопросов, над которыми необходимо особо поработать.

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