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МИД обвинил Запад в попытке блокировать отношения России и Сербии

11:18
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Между Москвой и Белградом установлены дружеские взаимовыгодные отношения

Запад, прежде всего США, пытается полностью заблокировать Белграду нормальные, дружеские, взаимовыгодные отношения с Москвой. Об этом в среду, 21 декабря, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Как отметила чиновница в эфире "Матч ТВ", "лучше вспомнить, как часто, не только за последний месяц, а за последние годы, руководство Сербии на различных уровнях рассказывало всему миру, что с ними делают их западные как бы партнеры".

Целью этих действий Запада Захарова назвала принуждение властей Сербии изменить курс, связанный с развитием отношений с Россией.

Эта "болезненная историческая миссия", которую взял на себя Запад, по словам представителя МИД, началась не в XXI веке и даже не в конце XX века, подчеркнула Захарова.

Сербия отказывается примкнуть к антироссийским санкциям, введенным другими западными государствами, в том числе Евросоюзом. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал, что из-за этого Белград испытывает "страшнейшее, чудовищное давление". Тем не менее, позиция Сербии остается прежней, что обеспечивает реализацию всех договоренностей с Россией, подчеркнул дипломат.

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