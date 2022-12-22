ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон столицы

11:46
  • четверг
  • 22 декабря 2022

В новых кварталах появятся школы, сады, спортивные комплексы

Правительство Москвы утвердило еще три проекта реорганизации бывших промзон. Как сообщил сегодня Сергей Собянин на странице в социальной сети "ВКонтакте", речь идет о территориях в районах Западное Дегунино, Свиблово и Бабушкинский.

В новых кварталах появятся школы, сады, спортивные комплексы. Кроме того, построят более 700 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Квартиры в новостройках получат и участники программы Реновации.

 
Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Строительство
Строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.