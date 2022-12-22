Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон столицы

В новых кварталах появятся школы, сады, спортивные комплексы

Правительство Москвы утвердило еще три проекта реорганизации бывших промзон. Как сообщил сегодня Сергей Собянин на странице в социальной сети "ВКонтакте", речь идет о территориях в районах Западное Дегунино, Свиблово и Бабушкинский.

В новых кварталах появятся школы, сады, спортивные комплексы. Кроме того, построят более 700 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Квартиры в новостройках получат и участники программы Реновации.

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