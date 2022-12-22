Итоги инженерного чемпионата CASE-IN подвели в Москве

Мероприятие прошло в десятый раз

В Москве подвели итоги осеннего сезона Международного инженерного чемпионата. Он проводится в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В этом году мероприятие под названием CASE-IN прошло уже в десятый раз. Победителями юбилейного состязания стали школьники, студенты и молодые специалисты из разных регионов нашей страны. По словам финалистов, участие в чемпионате - это уникальная возможность для профессионального роста.

"CASE-IN дал крутую возможность реализовать себя, и хочется развиваться в этом направлении", - говорит Владимир Ревин, участник чемпионата.

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