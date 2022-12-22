ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Итоги инженерного чемпионата CASE-IN подвели в Москве

11:46
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Мероприятие прошло в десятый раз

В Москве подвели итоги осеннего сезона Международного инженерного чемпионата. Он проводится в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В этом году мероприятие под названием CASE-IN прошло уже в десятый раз. Победителями юбилейного состязания стали школьники, студенты и молодые специалисты из разных регионов нашей страны. По словам финалистов, участие в чемпионате - это уникальная возможность для профессионального роста.

"CASE-IN дал крутую возможность реализовать себя, и хочется развиваться в этом направлении", - говорит Владимир Ревин, участник чемпионата.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Чемпионат "CASE-IN"
Чемпионат "CASE-IN"
Чемпионат "CASE-IN"
Чемпионат "CASE-IN"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.