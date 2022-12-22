В России с коронавирусом госпитализировали 1212 человек

Скончались 54 пациента

За сутки в России госпитализированы 1212 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 7451 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 9243 человека, скончались 54 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1709 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 143. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1006 человек, в Московской области – 210.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21743302 случая заболевания, зарегистрировано 393220 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"