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Лукашенко предупредил о риске агрессии против Белоруссии

11:39
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Исключать такой вариант нельзя, считает политик

Минск видит готовность со стороны соседних государств развернуть агрессию против Белоруссии. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

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По словам политика, Минску известно, "кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах". По этой причине было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования Белоруссии.

Россия и Белоруссия в рамках соглашений о Союзном государстве проводят тренировки группировки сил совместного реагирования, а "сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны", пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии также напомнил выражение "хочешь мира — готовься к войне", ответив тем самым "на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", сообщает БелТА.

В начале декабря министры обороны России и Белоруссии подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу назвал Минск надежным партнером Москвы, что "особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран".

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