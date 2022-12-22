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Декабрь-2022 стал самым влажным в Москве с начала столетия

12:00
  • четверг
  • 22 декабря 2022

При этом до конца месяца еще целая декада

Почти две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, лишь за последнюю ночь в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 9-11 мм осадков. Всего с начала месяца в осадкомеры попало уже 89 мм, что составляет 175% месячной нормы декабря.

Таким образом, декабрь 2022 года в Москве стал самым влажным с начала XXI века, отметил Леус, хотя до конца месяца еще практически декада.

При этом эксперт отметил, что наступившая оттепель и дальше продолжит понижать уровень снежного покрова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель в Москве продлится до конца недели, а с понедельника, 26 декабря, в столичном регионе вновь ожидается похолодание — похолодает на пять-семь градусов.

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