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В Госдуме заявили о готовности изменить призывной возраст в 2023 году

12:05
  • четверг
  • 22 декабря 2022

С 18 до 21 года

Закрепление в законе призывного возраста с 21 года может произойти в 2023 году.

Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Нижняя палата готова к законодательной работе.

"Мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу. Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано", - добавил парламентарий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю планку призывного возраста - с 18 лет до 21 года, а верхнюю - с 27 до 30 лет.

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