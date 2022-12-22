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Макрон призвал к расширению автономии Европы от США

12:19
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Европейские страны не должны зависеть от США, в том числе в рамках НАТО

Европа должна добиться большей автономии от США, в том числе в рамках Североатлантического альянса. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Как отметил политик в интервью газете Le Monde, “Европа должна защитить себя", а конфликт на Украине выявил уязвимость континента перед Россией и его большую зависимость от Соединенных Штатов.

По мнению Макрона, Европе необходимо получить технологическую автономию от США, а также быть независимость от Соединённых Штатов в военном плане.

Президент Франции призвал "создать настоящую европейскую опору в НАТО", подчеркнув, что "это не альтернативный проект".

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что интересы Вашингтона не ограничиваются одной Европой. Запад сделал ставку на глобализацию НАТО, приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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