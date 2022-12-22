Россияне назвали главные события 2022 года

Лидируют спецоперация и победа над коронавирусом

Немногим менее двух третей (62%) россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвали главным событием завершающегося 2022 года спецоперацию России на Украине.

По 9% в списке главных событий 2022 года набрали победа над коронавирусной инфекцией и частичная мобилизация в России. Еще 6% респондентов назвали включение новых регионов в состав Российской Федерации.

Кроме того, 4% упомянули инфляцию и рост цен, по 3% назвали санкции, а также экономическую стабильность или укрепление курса рубля. По 2% обратили внимание на внешнюю политику России, рост тарифов ЖКХ, развитие промышленности и сельского хозяйства.

Другие варианты в совокупности выбрали 24% респондентов, затруднились с ответом 28% участников опроса.

При этом в 2021 году главными событиями россияне называли вакцинацию от COVID-19 (так ответил 21% участников исследования), а в 2020 году — появление коронавируса (61%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе исследования выяснилось, что у 56% опрошенных россиян преобладает тревожное настроение. Еще 37% опрошенных сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение.

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