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На авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел пожар

12:32
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Случился "маленький эксцесс", сообщили в ОСК

На авианосце "Адмирал Кузнецов" во время ремонтных работ возник небольшой пожар.

Все пожарные системы сработали штатно. На данный момент огонь потушен, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет", - сообщил Рахманов.

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