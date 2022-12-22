ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Нетаньяху российско-израильские отношения

13:00
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Политики провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказали в администрации российского лидера.
Эксперт рассказала о связи победы Нетаньяху с выборами в американский Конгресс

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с отмечаемым в эти дни иудейским праздником Хануки.

Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Путин и Нетяньяху выразили уверенность в том, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее власти Израиля отказались поставлять Украине вооружения для применения в боевых действиях против России. Израильский министр обороны отметил, что страна уже отправляет Киеву гуманитарную помощь, а также готова предоставить системы гражданского оповещения и "продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.