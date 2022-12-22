Путин обсудил с Нетаньяху российско-израильские отношения

Политики провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказали в администрации российского лидера.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с отмечаемым в эти дни иудейским праздником Хануки.

Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Путин и Нетяньяху выразили уверенность в том, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее власти Израиля отказались поставлять Украине вооружения для применения в боевых действиях против России. Израильский министр обороны отметил, что страна уже отправляет Киеву гуманитарную помощь, а также готова предоставить системы гражданского оповещения и "продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней".

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