Россия провела консультации с МАГАТЭ по зоне безопасности на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Москву

Очередной раунд консультаций между Россией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам зоны безопасности Запорожской АЭС прошли в четверг, 22 декабря, в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе "Росатома", в ведении которого находится объект.

В консультациях приняли участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Они обсуждали подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Участники консультаций отметили существенную близость позиций по проекту декларации о создании зоны безопасности на станции, а также договорились продолжить обсуждение этой темы "с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", цитирует сообщение "Росатома" РИА Новости.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что работа по установлению зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России, продолжается. При этом российская сторона указывала, что с территории ЗАЭС, находящейся под контролем России. никто никогда не стрелял.

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