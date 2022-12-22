Тяжело и пешеходам, и автомобилистам: Москва превратилась в каток

Оттепель продлится до субботы

Синоптики не обманули. В столичном регионе оттепель и ледяной дождь. Дороги и тротуары покрылись коркой. Непросто сегодня было и пешеходам, и автомобилистам.

Оранжевый уровень погодной опасности: снова оттепель и декабрьский дождь. Сильный, ледяной - он шел больше 12 часов. На глазах таяли гигантские сугробы, а столица превращалась в грандиозный каток. Трудно было устоять даже на тротуарах. Автомобилисты борьбу со льдом сегодня продолжали даже уже оказавшись в машине. Дальше, жутко скользя или буксуя, еще нужно было из дворов выехать на дорогу. В предпраздничные дни в столице всегда серьезные пробки, а непогода только добавляет проблем.

"В связи с предновогодними праздниками вечерний час пик начнется раньше обычного. Вечером ожидаем до девяти баллов. Сложно будет проехать на Садовом кольце, ТТК, МКАД, на магистралях по направлению в область. Рекомендуем воспользоваться городским транспортом для поездок по городу или отложить их на более позднее время", - говорит Ильгиз Хасянов, главный специалист дежурной смены ЦОДД.

Из-за непогоды в столичных аэропортах задержали более 50 рейсов, Департамент транспорта предупреждал и о возможных сбоях в работе трамваев. Городские коммунальные службы по-прежнему работают в усиленном режиме.

"С учетом погодных условий на сегодня основной задачей являлась в утренние часы обработка противогололедными материалами входных групп многоквартирных домов, тротуаров, а также подходов к социально-значимым объектам - школам, детским садам, поликлиникам, больницам", - сообщил Эдуард Фокин, первый заместитель главы управы района Строгино по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства.

На сегодняшний день в столице выпало уже две месячных нормы осадков. И это не предел, отмечают синоптики. Дождь и мокрый снег не собираются покидать столицу. А 23 и 24 декабря будут еще и довольно теплыми.

"Оттепель в московском регионе продлится вплоть до субботы, температура будет колебаться около нулевой отметки, естественно, на отдельных участках дорог сохранится сильная гололедица, о чем мы и предупреждаем. А уже в воскресенье температура понизится до минус 4 - минус 6 градусов", - рассказала Людмила Паршина, ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России.

И на следующей неделе волна похолодания только продолжится. По ночам - минус 9-14 градусов. И все так же снег. Настоящая предновогодняя погода.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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