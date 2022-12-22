Более двух десятков семей живут в разрушающемся доме в Балашихе

Он был построен в 1936 году

Вместо ванны - тазик, в качестве канализации - выгребная яма. В таких условиях уже много лет живут десятки людей в одном из домов в подмосковной Балашихе. Трехэтажное здание давно в аварийном состоянии, там нет центральной системы отопления, водопровода, а стены постепенно разрушаются. И вроде бы власти уже не раз обещали расселить людей, но сроки все время переносят.

Этот дом был построен в 1936 году. Живет здесь более двух десятков семей, хоть здание давно уже признали аварийным. То потолок на кого-то обрушится, то выйдет из строя старая газовая горелка.

В крошечную квартиру на две семьи Марина Павлова переехала в 1970-х. Как раз в то время дом и оборудовали водонагревательными газовыми аппаратами, которые по сей день здесь - единственная система отопления. Если зажечь газ, а в трубе вдруг не окажется воды, взрыва не миновать. А воду эту для АГВ людям приходится носить самим.

Нет в квартирах и других привычных городскому человеку удобств.

"Вот железо - это накрыта у нас выгребная яма, в которую в канализация идет. Потом машину заказываем и вывозим", - говорит местная жительница.

Из обращений в администрацию Балашихи по поводу переселения у каждой из семей тома переписки. Дом стоял в программе переселения, крайним сроком которой был указан 2020 год. Но в 2018-м проект свернули. Два года назад людей снова пообещали переселить в новые дома. Но намеченный на этот год переезд снова перенесли.

"Дом включен в программу аварийного фонда, вошел в программу реновация. Заключен договор комплексного развития территории со спецзастройщиком "Балашиха-реновация". Срок расселения данного дома 31 декабря 2024 года. Спецзастройщик получил земельные участки, оформляет проект планировки территории", - сообщил Кирилл Тимашков, замглавы администрации городского округа Балашиха по строительству.

Люди, правда, уже с сомнением относятся к тому, что их разрушающийся на глазах дом дождется того момента, когда построят новое жилье. Сейчас они собирают подписи под коллективным обращением в прокуратуру Московской области и к губернатору региона.

Татьяна Сидорова, Сергей Смирнов, "ТВ Центр"

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