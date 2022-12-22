ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Пушкинском музее открывается необычная выставка

15:08
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Покажут произведения, для которых источником вдохновения стали деревья

В Пушкинском музее завтра открывается весьма необычная для обывателя выставка "Ответвление". И в этом названии скрыто многое.

Произведения художников XX века, для которых дерево стало неисчерпаемым источником вдохновения. В сухих и невзрачных ветках, корнях, пнях они смогли разглядеть изящных птиц, грациозных зверей и даже человека - в самых разных ситуациях и настроении. Получились шедевры, при этом природные формы дерева остались почти нетронутыми. Такой органический подход к природному материалу актуален и сегодня. 

"Для многих наших посетителей, для наших зрителей эта выставка будет возможность погрузиться в созерцательное, медитативное состояние и тоже попытаться увидеть красоту в, казалось бы, самых простых элементах, которые мы видим вокруг себя ежедневно, но на которые мы лишний раз не обращаем внимания", - отметила куратор выставки Наталья Кортунова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.