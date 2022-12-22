В Пушкинском музее открывается необычная выставка

Покажут произведения, для которых источником вдохновения стали деревья

В Пушкинском музее завтра открывается весьма необычная для обывателя выставка "Ответвление". И в этом названии скрыто многое.

Произведения художников XX века, для которых дерево стало неисчерпаемым источником вдохновения. В сухих и невзрачных ветках, корнях, пнях они смогли разглядеть изящных птиц, грациозных зверей и даже человека - в самых разных ситуациях и настроении. Получились шедевры, при этом природные формы дерева остались почти нетронутыми. Такой органический подход к природному материалу актуален и сегодня.

"Для многих наших посетителей, для наших зрителей эта выставка будет возможность погрузиться в созерцательное, медитативное состояние и тоже попытаться увидеть красоту в, казалось бы, самых простых элементах, которые мы видим вокруг себя ежедневно, но на которые мы лишний раз не обращаем внимания", - отметила куратор выставки Наталья Кортунова.

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