Донбасс требует особого внимания

Кремль соболезнует родным и близким погибших и желает выздоровления раненым при обстреле Донецка.

"Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновники обязаны посещать новые регионы, несмотря на риски. Донбасс требует особого внимания в связи с периодом интеграции и адаптации, отметил представитель Кремля.

"В любом случае пребывание в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий, к сожалению, по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе риски для жизни. Это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые делают это по зову своего сердца, выполнять их миссию", сообщил Песков.

21 декабря ВСУ обстреляли гостиницу "Шеш-Беш", где находились руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко. Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar.

В результате удара погибли два человека, Рогозин и Хоценко пострадали. Экс-глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение в позвоночник. По словам помощника Рогозина, врачи не смогут извлечь застрявший в спине осколок мины.

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