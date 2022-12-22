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ВС России поразили подразделения ВСУ на краснолиманском направлении

13:16
  • четверг
  • 22 декабря 2022

ВКС сбили два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8

Министерство обороны России сообщило о продолжающемся наступлении на донецком направлении, за сутки уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ.
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Также ВС России уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М777 в ДНР, ВКС сбили два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8, поражены три склада боеприпасов ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

Кроме того, российские войска поразили подразделения противника на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли убитыми и раненым более 20 военных. Уничтожены две диверсионные группы ВСУ в районе населенных пунктов Сладкое и Левадное на южнодонецком направлении.

Вместе с тем ВС России нанесли два ракетных удара по позициям украинских систем "Град" и "Смерч" в ДНР.

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