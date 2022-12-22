Песков: США продолжают опосредованно воевать с Россией

Москва предостерегала Вашингтон от втягивания в конфликт на Украине

Американские власти сохраняют прежнюю линию поведения в отношении конфликта на Украине. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что США продолжают "де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца".

Песков также указал, что во время встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне так и не прозвучали реальные призывы к миру.

Кроме того, американская сторона не предостерегла украинские власти от продолжения обстрелов населенных пунктов в Донбассе, цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заверял, что Соединённые Штаты не воюют с Россией и не стремятся к конфликту с ней. При этом в Вашингтоне "сфокусированы на том, чтобы предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, которая ей нужна для самозащиты".

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