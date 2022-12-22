Кремль раскрыл содержание послания Путина лидеру Китая

Послание передал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев

Между Россией и Китаем постоянно происходит обмен рабочими посланиями, которые передаются в ходе рабочих контактов. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля рассказал, что в переданном недавно лидеру Китая Си Цзиньпину послании от Владимира Путина речь шла о двусторонних отношениях, а также о международной обстановке.

Наряду с этим послание российского президента "касалось продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства".

По словам Пескова, Владимир Путин поддерживает "регулярное абсолютно общение" с Медведевым, поэтому если доклад по итогам его поездки в Китай еще не был представлен главе государства, это будет сделано при первой возможности, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По оценке Медведева, "эти переговоры были весьма полезными". Зампред Совбеза передал Си Цзиньпину послание от российского лидера Владимира Путина, но его содержание не раскрывали.

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