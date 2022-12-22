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Минтруд прояснил ситуацию с доплатами семьям к Новому году

14:06
  • четверг
  • 22 декабря 2022

С 1 января вводится единое пособие

Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
Кабмин утвердил порядок назначения единого пособия

"Нет. Не планируется. У нас с 1 января вводятся серьезные изменения мер поддержки семей с детьми - будет единое пособие", - отметил он.

По словам министра, в стране налажена обширная система мер поддержки семей с детьми, эту программу необходимо реализовать.

с 1 января 2023 года в России появится универсальное единое пособие беременным и воспитывающим детей до достижения 18-летнего возраста вместо семи разных выплат, которые существуют сейчас. При его назначении будет учитываться материальное положение семьи и занятость родителей. Оформить его можно будет на "Госуслугах", а выплаты будут назначаться на целый год.

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