Президент Украины побывал в Вашингтоне

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США напомнила ситуацию с использованием диверсанта, которого "на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно". Такое мнение в четверг, 22 декабря, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница отметила "абсолютно постановочный характер действий Зеленского" и его "игру на публику", которые напомнили ей сериал с участием президента Украины "Слуга народа".

По словам Захаровой, именно так "бывает с людьми, которые скрывают истинные цели, врут своему населению, играют на публику, а потом пытаются выклянчить" от Запада "подачки просто для спасения".

При этом представитель МИД напомнила, что Зеленский "в хамской манере" отозвался о России, чего не позволяли себе "даже его хозяева", сообщает РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что "срежиссированная в голливудском стиле" поездка украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон подтверждает: примирительные высказывания администрации Соединённых Штатов об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук.

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