ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Диверсант для идеологической прокачки": Захарова оценила визит Зеленского в США

14:20
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Президент Украины побывал в Вашингтоне

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США напомнила ситуацию с использованием диверсанта, которого "на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно". Такое мнение в четверг, 22 декабря, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Зеленский заверил американцев в "победе" над Россией
Зеленский поспешил выложить фото своего прибытия в Вашингтон

Чиновница отметила "абсолютно постановочный характер действий Зеленского" и его "игру на публику", которые напомнили ей сериал с участием президента Украины "Слуга народа".

По словам Захаровой, именно так "бывает с людьми, которые скрывают истинные цели, врут своему населению, играют на публику, а потом пытаются выклянчить" от Запада "подачки просто для спасения".

При этом представитель МИД напомнила, что Зеленский "в хамской манере" отозвался о России, чего не позволяли себе "даже его хозяева", сообщает РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что "срежиссированная в голливудском стиле" поездка украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон подтверждает: примирительные высказывания администрации Соединённых Штатов об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Визит Владимира Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.