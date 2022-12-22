В России прошли масштабные учения военных связистов

В них приняли участие свыше 4 тысяч человек

Центральный военный округ провел в пяти российских регионах учения военных связистов. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказала пресс-служба ЦВО.

Учение военнослужащих соединений и частей связи по организации управления войсками прошло на полигонах Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Пермского края.

Военные связисты отработали аспекты развертывания комплексов связи и организации многоуровневой системы управления войсками на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи, а также вопросы маскировки и защиты командных пунктов и специальной техники.

В учениях приняли участие более 4 тысяч специалистов подразделений связи ЦВО и свыше 1 тысячи единиц специальной техники, включая станции связи Р-160-0,5, цифровые комплексы П-240И-4 "Переселенец", радиорелейные станций Р-419Л1 с комплексными аппаратными "Редут-2УС", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине, как и практика, полученная российскими войсками в Сирии, должны стать основой для серьезного совершенствования боевой учебы, в том числе при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней.

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