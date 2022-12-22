Шойгу проинспектировал подразделения ВС в зоне спецоперации

В пунктах временной дислокации воинских частей глава Минобороны осмотрел одно из медицинских подразделений

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Он проверил условия размещения личного состава и военной техники, передает "ТВ Центр".

В пунктах временной дислокации воинских частей глава Минобороны осмотрел одно из медицинских подразделений, а также заслушал командиров. Особое внимание Шойгу обратил на организацию обеспечения войск в полевых условиях.

Также министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач. А по завершении работы поздравил солдат и офицеров с наступающими праздниками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"