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Шойгу проинспектировал подразделения ВС в зоне спецоперации

14:33
  • четверг
  • 22 декабря 2022

В пунктах временной дислокации воинских частей глава Минобороны осмотрел одно из медицинских подразделений

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Он проверил условия размещения личного состава и военной техники, передает "ТВ Центр".

В пунктах временной дислокации воинских частей глава Минобороны осмотрел одно из медицинских подразделений, а также заслушал командиров. Особое внимание Шойгу обратил на организацию обеспечения войск в полевых условиях.

Также министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач. А по завершении работы поздравил солдат и офицеров с наступающими праздниками.

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