ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: Ереван отказался от встречи по мирному договору

14:48
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Она должна была состояться 23 декабря

Встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана по поводу подготовки мирного договора планировалась на 23 декабря, но Ереван отказался от участия.
Ереван обвинил российских миротворцев в неисполнении обязательств

Об этом в четверг, 22 декабря, заявили в российском министерстве иностранных дел.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и прекратил газоснабжение, из-за чего в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис. Глава кабмина обвинил российских миротворцев в неисполнении обязательств.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все обязательства по контролю Лачинского коридора наша страна выполняет в полной мере.

"Не принимается подобное отношение к нашим миротворцам", – подчеркнула она.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.