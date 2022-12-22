МИД: Ереван отказался от встречи по мирному договору

Она должна была состояться 23 декабря

Встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана по поводу подготовки мирного договора планировалась на 23 декабря, но Ереван отказался от участия.

Об этом в четверг, 22 декабря, заявили в российском министерстве иностранных дел.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и прекратил газоснабжение, из-за чего в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис. Глава кабмина обвинил российских миротворцев в неисполнении обязательств.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все обязательства по контролю Лачинского коридора наша страна выполняет в полной мере.

"Не принимается подобное отношение к нашим миротворцам", – подчеркнула она.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"