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России запретили участие в ЧМ-2023 по хоккею с мячом

15:00
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Запрет касается также Белоруссии

Международная федерация по хоккею с мячом (FIB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказали в пресс-службе FIB.
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Как объяснили в федерации, это решение принято "из-за сохраняющейся (геополитической) ситуации", сообщает "Интерфакс — Спорт".

При этом изначально турнир должен был проводиться в России, которая является действующим чемпионом мира по хоккею с мячом. Однако после начала российской спецоперации на Украине FIB лишила Россию права принимать ЧМ-2023 и передала его Швеции.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла принять участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления".

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