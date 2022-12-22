России запретили участие в ЧМ-2023 по хоккею с мячом

Запрет касается также Белоруссии

Международная федерация по хоккею с мячом (FIB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказали в пресс-службе FIB.

Как объяснили в федерации, это решение принято "из-за сохраняющейся (геополитической) ситуации", сообщает "Интерфакс — Спорт".

При этом изначально турнир должен был проводиться в России, которая является действующим чемпионом мира по хоккею с мячом. Однако после начала российской спецоперации на Украине FIB лишила Россию права принимать ЧМ-2023 и передала его Швеции.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла принять участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"