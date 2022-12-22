Серию интенсивов в "Технограде" на ВДНХ провели для подростков с новых территорий

В них приняли участие более 200 подростков

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ побывали 207 подростков из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Выезд состоялся в рамках пятой молодежной смены "Послезавтра", которую организовала уполномоченный при президенте Мария Львова-Белова.

В "Технограде" ребят распределили по группам под руководством наставников. В профориентационную программу вошла экскурсия по мастерским, компьютерное тестирование с консультацией специалиста центра развития карьеры и личностного роста, викторина и фильм.

Выполнив задание на компьютере, подростки узнали, к какой профессии у них есть предрасположенность. Одним ближе оказалась работа с техникой, другим комфортнее иметь дело с художественными образами, а некоторым ребятам легко дается знаковая система. По итогам тестирования каждый получил распечатку персональной карты подходящих профессий.

Обобщить и осознать полученные результаты им помогли специалисты центра. А разобраться в основах различных профессий подростки смогли на практико-ориентированных мастер-классах. Каждое занятие длилось около получаса и помогло сформировать базовое представление о разных отраслях экономики.

Как рассказал руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на площадке “Технограда” ребята смогли погрузиться в современные профессии и примерить на себя ежедневные задачи специалистов, занятых на производстве, в строительных и городских службах, в сфере ИТ и креативном секторе.

Кроме того, в центре развития карьеры и личностного роста для участников провели викторину, которая включала в себя задания на тренировку памяти и логического мышления. Затем ребята отправились смотреть профориентационный фильм, посвященный амбициям и возможностям, тому, как важно не потеряться в мире профессий и найти свое призвание.

В конце встречи юные участники получили подарки от столичной программы поддержки малого и среднего предпринимательства "Сделано в Москве": набор сладостей, шерстяные зимние аксессуары и толстовку. Также была возможность пообщаться с представителями столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Подростки поделились впечатлениями от занятий в "Технограде".

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