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Россия решила укрепить сотрудничество с Индией в свете санкций

15:19
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Это намерение касается и других дружественных России стран

Россия сконцентрирована на системной работе по укреплению двустороннего финансового сотрудничества с дружественными странами, в том числе и с Индией. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Чиновницу попросили прокомментировать заявление руководителя Федерации индийских экспортных организаций Аджая Сахая о том, что с этой недели Индия начинает рассчитываться с Россией в рупиях.

Как отметила Захарова, речь идет о нарастающей на фоне незаконных антироссийских санкций нестабильности в системе международных трансграничных расчетов, сообщает ТАСС.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим индийским коллегой в российской столице отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели носят характер особого стратегического партнерства. В России подтвердили "высокую оценку позиции индийских друзей по ситуации на Украине и вокруг нее", а также проинформировали Нью-Дели о ходе специальной военной операции.

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