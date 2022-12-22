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Захарова назвала Германию стороной конфликта на Украине

15:18
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Берлин продолжает накачивать Киев оружием

Берлин не может быть "честным брокером" в контактах между Москвой и Киевом. Германия сама сделала себя стороной конфликта, продолжая накачивать Украину оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Параллельно с призывами "говорить" руководство ФРГ продолжает накачивать киевский режим оружием, инициативно пытается заниматься функцией координатора экономической войны, проводимой Европейским союзом против нашей страны. Германия по сути собственноручно сделала себя стороной конфликта и поэтому не может рассчитывать на роль честного брокера", - сказала Захарова на брифинге.

Дипломат прокомментировала недавнее высказывание канцлера ФРГ. Олаф Шольц заявил, что для прекращения конфликта на Украине "необходимо говорить". Захарова подчеркнула, что Москва никогда не отказывала Берлину в контактах. При этом из слов Шольца неясно, с кем именно надо говорить. Что касается киевского режима, то он на законодательном уровне запретил переговоры с Россией. Если же канцлер имел в виду монолог, в котором высказываются необоснованные обвинения, то такой разговор не принесет позитивных результатов, приводит комментарий Захаровой ТАСС.

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