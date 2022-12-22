Рогозин доставлен в ростовский госпиталь

Там он пройдет осмотр
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.
"Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал помощник.
В среду, 21 декабря, ВСУ обстреляли гостиницу "Шеш-Беш", где находились руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко. Удары наносились высокоточными боеприпасами. В результате погибли два человека, Рогозин и Хоценко получили ранения.
В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали выздоровления раненым при обстреле Донецка.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"