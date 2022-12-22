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Рогозин доставлен в ростовский госпиталь

15:30
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Там он пройдет осмотр

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.
Рогозин раскрыл подробности о своем ранении

"Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал помощник.

В среду, 21 декабря, ВСУ обстреляли гостиницу "Шеш-Беш", где находились руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко. Удары наносились высокоточными боеприпасами. В результате погибли два человека, Рогозин и Хоценко получили ранения.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали выздоровления раненым при обстреле Донецка.

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