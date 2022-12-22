Путин рассказал о вере в Деда Мороза

Глава государства посетил "Ёлку желаний"

Президент России Владимир Путин в разговоре с маленькой девочкой рассказал, что верит в Деда Мороза.

Глава государства побывал в столичном Манеже, где проводится "Ёлка желаний"и пообщался там с россиянами. Ребенок поинтересовался, верит ли президент в Деда Мороза.

Владимир Путин ответил утвердительно и выразил мнение, что "все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза".

Кадры этого разговора опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

В декабре 2021 года юрист из Санкт-Петербурга подал на Деда Мороза в суд с претензией по поводу того, что новогодний волшебник не принес ему заказанные подарки. Президент России Владимир Путин, комментируя эту курьезную ситуацию, выразил готовность выступить адвокатом Деда Мороза.

Глава государства напомнил заявителю, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам, а также предложил истцу проанализировать свое поведение.

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