Венгрия предложила распустить Европарламент

Это связано с коррупционным скандалом

После обвинений в коррупции вице-спикера Европарламента необходимо расформировать законодательный орган Евросоюза и избрать новых депутатов. Такое мнение в четверг, 22 декабря, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению политика, коррупционный скандал в Европарламенте стал показательным — он демонстрирует неэффективность антикоррупционных гарантий Брюсселя.

Для восстановления доверия общества к Европарламенту нужно его распустить и провести выборы на новых условиях из национальных депутатов, чтобы "гарантировать больший надзор, подотчетность и доверие", цитирует Орбана ТАСС.

Ранее сообщалось, что члены Европарламента выступили за прекращение полномочий вице-спикера Евы Кайли в связи с расследованием дела о коррупции.

Кайли и еще трех человек задержали по подозрению в выплатах крупных денежных сумм или передаче значительных подарков третьим лицам с целью улучшения имиджа Катара в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Проводится расследование.

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