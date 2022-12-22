Речь Зеленского выслушали менее половины конгрессменов-республиканцев

На присутствовавших выступление не произвело впечатления

Позиция представителей Республиканской партии, выступающих за сокращение американской помощи Украине, не изменилась после выступления Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти. Как сообщила газета The Hill, послушать обращение украинского лидера пришли лишь 86 из 213 конгрессменов-республиканцев.

Зеленский надеялся во время визита в Вашингтон заручиться поддержкой республиканцев, которые в скором времени будут контролировать палату представителей США.

"Критики помощи Украине проявили незначительную открытость изменению своего мнения из-за обращения", - пишет газета.

По данным издания, представители партии, которые и раньше поддерживали помощь Украине, подтвердили свою позицию. Однако часть республиканцев отрицательно настроены по этому вопросу – и их отношение после речи Зеленского в Конгрессе не изменилось. Еще до прибытия украинского лидера в Вашингтон сообщалось, что некоторые члены конгресса могут пропустить его выступление. Кто-то опасался, что не сможет из-за погоды выехать из Вашингтона на Рождество, однако большинство просто не пожелали присутствовать.

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