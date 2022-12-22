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Путин призвал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране

17:00
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Важно обеспечить преемственность поколений, считает президент

Молодёжная политика стала темой сегодняшнего заседания Государственного Совета. Его провел Владимир Путин.
Путин обратился к участникам молодёжного съезда

Ключевая задача, считает президент, обеспечить глубокую преемственность поколений. И тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление страны.

Владимир Путин отметил, что молодые люди сейчас активно решают проблемы своих городов, поселков, заботятся о природе, продвигают спортивные и творческие инициативы. И это доказывает, что многие планы государства в сфере молодежной политики реализуются.

""Отмечу здесь и известную платформу "Россия - страна возможностей. Сам для себя я обнаружил, что 18 миллионов уже стали её участниками, если исходить из того, что у нас 40 миллионов молодых людей, то 18 миллионов это почти половина, это впечатляет. Подчеркну, что в целом система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди", - сказал Путин.

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