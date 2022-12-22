Путин призвал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране

Важно обеспечить преемственность поколений, считает президент

Молодёжная политика стала темой сегодняшнего заседания Государственного Совета. Его провел Владимир Путин.

Ключевая задача, считает президент, обеспечить глубокую преемственность поколений. И тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление страны.

Владимир Путин отметил, что молодые люди сейчас активно решают проблемы своих городов, поселков, заботятся о природе, продвигают спортивные и творческие инициативы. И это доказывает, что многие планы государства в сфере молодежной политики реализуются.

""Отмечу здесь и известную платформу "Россия - страна возможностей. Сам для себя я обнаружил, что 18 миллионов уже стали её участниками, если исходить из того, что у нас 40 миллионов молодых людей, то 18 миллионов это почти половина, это впечатляет. Подчеркну, что в целом система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди", - сказал Путин.

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