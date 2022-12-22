Памятник энергетикам появился в Москве

Над скульптурой работал Салават Щербаков

Сегодня в профессиональный праздник, в День энергетика, в Академическом районе столицы отрыли памятник. Он посвящен людям, которые приносят свет и тепло в дома москвичей. Над масштабной скульптурой работал народный художник страны Салават Щербаков. На его счету - более 40 работ, в том числе памятники Владимиру Великому и Александру I.

Скульптура энергетика, указывающего рукой на карту Москвы. Рядом - композиция из трех изогнутых проводов, символизирующая мощную кабельную электрическую сеть. Это первый в столице памятник, посвященный энергетикам. И открыли его символично в их профессиональных праздник.

"Я хочу сказать, что ничего бы не получилось, если бы не было поддержки Правительства Москвы, лично Сергея Семеновича и, безусловно, Мосгордумы. Вот благодаря сочетанию всего этого - нашего желания, действительно серьёзного повода для того, чтобы отметить труд московских энергетиков, и всесторонней поддержки, получилась эта скульптурная композиция и этот красавец-сквер", - отметил Пётр Синютин, генеральный директор ПАО "Россети Московский регион".

Работал над памятником известный скульптор, народный художник страны Салават Щербаков, известный своими масштабными проектами. Образ московского энергетика он тоже создавал с творческим размахом.

"Энергетики сами себе ставят памятники гигантские - это гигантские ЛЭП. В космосе и то ведь без электричества не обходятся - везде электричество. А здесь мы решили поставить памятник человеческий. Человеческого масштаба, о людях, об их подвиге. Ну, масштаб старались передать событиями - тут целая Москва в малом масштабе", - рассказал Салават Щербаков.

Теперь сквер Московских энергетиков с установленной там новой скульптурой станет новым местом притяжения и зоной для прогулок в Академическом районе столицы.

Елена Сахно, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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