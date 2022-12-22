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В Генштабе назвали основную задачу ВС России

16:27
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Обстановка на линии фронта стабилизирована

Полное освобождение территории Донецкой народной республики – основная задача ВС России на данном этапе СВО. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск на Украине
ВС России уничтожили оружейные склады ВСУ под Харьковом и Херсоном

"С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Начальник Генштаба сообщил, что продолжается поражение критически важных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины. Кроме того, целями ударов становятся склады горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, уничтожаются хранилища вооружения и военной техники, а также оперативные резервы ВСУ в пунктах временной дислокации, передает ТАСС.

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