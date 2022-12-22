Герасимов оценил возможности российской беспилотной авиации

Они существенно возросли

Возможности российской беспилотной авиации возросли. Вооруженные силы усиливаются современными разведывательно-ударными беспилотниками и новыми подразделениями с беспилотными авиационными комплексами, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

"Возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения вооруженных сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Начальник Генштаба подчеркнул, что Россия продолжает укрепление обороноспособности страны. По словам Герасимова, воинские части ВКС оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами. Новые системы и радиолокационные станции поступают на вооружение зенитно-ракетных и радиотехнических войск, совершенствуется воздушно-космическая оборона страны, передает ТАСС.

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