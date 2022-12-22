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Путин призвал поддержать добровольческий порыв молодежи

17:15
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Волонтерство стало нормой жизни

Участие в добровольческих проектах стало нормой для многих россиян. Необходимо поддержать этот порыв, заявил президент России. По словам Владимира Путина, следует создать для студентов такие условия, в которых они смогут наравне с учебой проходить практику в волонтерских центрах.

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"Участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих, и, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв. В частности, создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику, проходить практику наряду с учебой в волонтерских центрах", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики.

Глава государства отметил, что молодые люди могли бы трудиться также в благотворительных фондах, социально-ориентированных НКО. Таким образом, отметил Путин, они приобретут опыт гражданской ответственности и солидарности, передает РИА Новости.

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