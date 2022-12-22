Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 23 и 24 декабря

Есть надежда на возобновление полетов с 24 числа

Российская авиакомпания iFly в очередной раз объявила об отмене рейсов в Египет. Не будет вылетов на египетские курорты из Москвы 23 декабря и из Уфы 24 декабря.

"В связи с тем, что принятие решения уполномоченными органами государственной власти РФ затягивается, авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря, а также из Уфы 24 декабря", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе туроператора Tez Tour.

В то же время, по данным авиакомпании, iFly согласовала необходимые документы с с Федеральным агентством воздушного транспорта и властями Иордании. Перевозчик подтвердил намерение продолжить выполнение рейсов в Египет. Полеты могут начаться с 24 декабря – при условии, что будет оперативно получено разрешение от Росавиации.

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