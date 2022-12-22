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Студенты и школьники познакомили Путина со своими проектами

18:02
  • четверг
  • 22 декабря 2022

Удалось воплотить 26 идей

Некоторые участники заседания - студенты и школьники - ещё до начала Госсовета на выставке в Манеже смогли познакомить президента со своими проектами. 26 идей воплощены под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Глава государства познакомился с работами, связанными с экологией и IT технологиями. Никита Киосев из Донецка рассказал президенту о программе реабилитации бойцов из ДНР и ЛНР, принимавших участие в спецоперации. Сейчас 50 военнослужащих из Донбасса находятся в столичных клиниках.

После в Манеже Владимир Путин посетил уже традиционную благотворительную акцию "Ёлка желаний". Он снял три открытки и пообещал исполнить все новогодние просьбы детей: из Ставропольского края, Курганской и Запорожской областей.

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