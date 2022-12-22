Путин поддержал повышение зарплат молодежи на Крайнем Севере

Президент отметил, что нужно все просчитать

Президент России поддержал предложение о повышении зарплат молодых специалистов на Крайнем Севере. Владимир Путин отметил, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, что предварительно надо все просчитать.

"Татьяна Алексеевна, вопросы повышения уровня заработной платы - всегда справедливо и, наверное, это правильно, нужно посчитать только все", - заявил Путин на заседании Госсовета по молодежной политике.

Глава государства отреагировал на высказывание губернатора Амурской области. Василий Орлов предложил скорректировать действующий порядок установления надбавок к зарплате молодым специалистам – напомнив, что действующие решения относятся еще к советскому периоду, передает ТАСС. Также губернатор предложил предоставить налоговые льготы работодателям, которые нанимают молодых сотрудников.

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