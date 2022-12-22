Россия прошла этот год уверенно, отметил президент

Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, в Киеве должны осознать неизбежность дипломатического урегулирования. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле. Президент назвал поставки Киеву американских комплексов Patriot затягиванием военных действий, рассказал об "обнулении" украинского ВПК и подчеркнул - Россия прошла этот год достаточно уверенно.

Сегодня, отвечая на вопросы прессы, Владимир Путин подвел итоги года. Который для России, очевидно, выдался непростым.

"Идеальных ситуаций никогда не бывает. Идеальные ситуации – только в планах, на бумаге, всегда чего-то хочется большего. Но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год. Всё, что происходит, и всё, что связано со специальной военной операцией, мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая её интересы, суверенитет и защищая, прежде всего, наших людей. Они действуют достойно, добиваются того, что стране нужно. Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "двадцатки", причём уверенно демонстрирует", - заявил Путин.

Президент отметил и уровень безработицы, сейчас он составляет около 3,8 процента. Что ниже даже допандемийного уровня. Это значит, что рынок труда устойчив. Те, кто пугал разгромом российской экономики в этом году, сейчас пугают повышением инфляции в следующем. Вот что на это отвечает Владимир Путин:

"На следующий год. Мы тоже об этом упоминали. Где-то мы будем, по результатам работы экономики в первом квартале, во всяком случае мы на это надеемся, будем стремиться к целевым показателям в объеме 4-5 процентов. Это очень хороший тренд. В отличие от многих других стран "двадцатки", где тренд, наоборот, на повышение".

Множество вопросов обоснованно касалось специальной военной операции. Президента спросили, не затягивается ли СВО на длительный срок. Путин на это дал понять, что всё идет нужным темпом: "Интенсификация боевых действий ведёт к неоправданным потерям. Курочка по зёрнышку клюёт".

Обратил внимание президент и на то, что конфликт между западом и Россией длится уже давно. В 2014-м руками киевской власти на юго-востоке Украины была развязана война, но причины уходят в прошлое. США методично работали над тем, чтобы разорвать связи на постсоветском пространстве. С Украиной получилось. Там ставка была сделана на националистическое меньшинство.

В доказательство этих слов можно привести поездку Зеленского в США. Украину продолжают накачивать оружием. В том числе Вашингтон согласился передать Киеву одну батарею комплекса ПВО "Пэтриот".

"Что касается "Патриотов" – это достаточно старая система. Она не работает как наша С-300. Но, тем не менее, те, кто нам противостоит, исходит из того, что это якобы оборонительное оружие. Ладно. Мы просто будем иметь это в виду и противоядие найдем. Те, кто это делают, они делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и всё", - отметил Путин.

Россия, как заявил наш президент, не отказывается от дипломатического решения конфликта. Рано или поздно к этому приходят все. Но пока у киевской власти есть оружие и люди, они продолжают настаивать именно на войне. Образцы советского вооружения, которые западные спонсоры ищут по всему миру и свозят на Украину, уже заканчиваются. Россия методично их уничтожает. Президента спрашивают, а хватит ли у нас вооружения на перспективу.

"Что касается наших возможностей. И наших запасов. Но они тоже… мы же их тратим. Это понятно. Но разница между нами в том, что украинский ВПК, ну если не обнулился целиком, стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не будет, а у нас только растет. В отличие от Украины, мы развивали нашу промышленность, нашу военную науку", - сказал Путин.

Во все тонкости происходящих процессов президент вникает лично. И, конечно, глава государства понимает все трудности российских военных и ценит их личный героизм.

"Конечно, они герои. Это мое личное глубокое убеждение. Вот мы с вами стоим, нам тепло, лампочки горят. А ребята там в снегу. Именно такие люди укрепляют внутренний дух нации", - заявил Путин.

Ещё одна тема, которая поднималась на встрече, касалась поставок российского газа и нефти на энергетический рынок Европы. Западные страны договорились и ввели потолок цен на поставки из России.

"Попытка административного регулирования цен - она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, и в нефтяной. Меня иногда наши коллеги удивляют своими непрофессиональными решениями. Послушали бы Фридман. Лауреат Нобелевской премии. Он замечательную вещь сказал. Хотите получить дефицит помидор – введите ограничение цен на помидоры. То же самое они делают с газом и нефтью", - рассказал Путин.

Всё это лишь ухудшит энергетический кризис в Европе, который её политики сотворили сами. Ещё один удар - повреждение газопроводов из России.

"Это теракт. Это очевидно. Все это признали. Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств", - сообщил Путин.

В заключении встречи президента спросили о личном: как он собирается встречать Новый год и занимается ли спортом так же регулярно, как делал это раньше.

"Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких. Чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента. Поздравление. А что касается спорта, то да, занимаюсь, продолжаю заниматься. Я и всем вам желаю так же относится к спорту. Говорят, помогает сохранять интеллектуальные способности. В здоровом теле здоровый дух. Вам спасибо. С наступающим", - сказал Путин.

Пётр Вершинин, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"