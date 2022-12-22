Путин назвал молодежную политику стратегически важной

Президент призвал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране

Поддержка молодежи стала темой сегодняшнего заседания Государственного Совета. Его провел Владимир Путин. Президент назвал молодежную политику стратегически важной - ведь именно те, кто сейчас только учится или делает первые шаги в карьере, через 10-20 лет будут заниматься реализацией целей развития страны, которые определяются сегодня.

Это первое за годы пандемии очное заседание Госсовета. Кремлевский дворец, пышный Георгиевский зал, который еще называют "Храмом славы русского оружия". И тема - развитие молодежной политики в текущих условиях. Прежде всего, в условиях СВО.

"Особенно отмечу наших добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, кто по зову сердца, рискуя порой даже и своим здоровьем, и жизнью, помогает мирным людям в зоне СВО. Такие неравнодушные и храбрые смелые ребята, безусловно, пример для очень-очень многих молодых людей в нашей стране. Подчеркну, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень-очень многих. И, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв", - отметил Путин.

За большим круглым столом среди начальников и чиновников сидят и те, о ком, собственно, идет речь. Молодые люди. Именно молодежи через 10-20 лет развивать нашу страну, продолжать общее дело. Потому и важно уже сейчас создавать для них социальные лифты, говорит Владимир Путин. Такие, как, например, проекты и конкурсы президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Сам для себя обнаружил, что 18 миллионов уже стали ее участниками. Если исходить, что у нас 40 миллионов молодых людей, то 18 миллионов - это почти половина. Это впечатляет, честно говоря", - отметил Путин.

Впечатлили президента не только цифры, но и сами идеи, уже воплощенные под эгидой платформы. Сегодня Владимиру Путину перед началом Госсовета показали несколько десятков работ. Например, Никита Киосев из Донецка рассказал о программе реабилитации бойцов из ДНР и ЛНР, принимавших участие в спецоперации. А Яков Костенич - юнармеец и победитель "Большой перемены" - удивил главу государства своими предпринимательскими талантами.

Посетил Владимир Путин и уже традиционную благотворительную акцию "Ёлка желаний", где ему задали самый главный детский вопрос.

-Можно спросить? А вы верите в Деда Мороза?

- Конечно! Все нормальные приличные люди должны верить в дедушку Мороза! А как? Так что мы с тобой единомышленники.

Президент снял три открытки и пообещал исполнить все новогодние просьбы детей: из Ставропольского края, Курганской и Запорожской областей. А уже на Госсовете подчеркнул: важно уделять внимание мечтам и желаниям подрастающего поколения по всей стране.

"На днях состоялся первый съезд всероссийского детского движения. На него приехали представители всех регионов - они определили и ценности движения, среди которых дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь. И выбрали достойное название своей организации – "Движение первых". И хочется, безусловно, сказать им: в добрый час. А руководителей регионов прошу оказывать новому движению всестороннюю поддержку", - заявил Путин.

Ответственные за молодежную политику уже есть при главах 40 субъектов федерации. А к 24 году, ставит задачу Путин, должны появиться во всех 89. Изменить предстоит и содержательную часть работы. На эти цели в рамках программы "Регион для молодых" в ближайшие три года будет выделено 15 миллиардов рублей. Ключевая задача - обеспечить глубокую преемственность поколений.

"В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак. И оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача - дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. И с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности. Сейчас особенно важны проекты просветительской направленности. Инструменты для этого, конечно, есть - это тематические занятия в школах, в кружках дополнительного образования, в военно-патриотических исторических клубах", - сказал Путин.

Воспитывают любовь к родине и чувство общности также и путешествия по стране. Такой запрос у молодых россиян есть. При этом каждый третий из них ни разу не был за пределами своего региона. Кардинально новые возможности здесь открывает проект "Больше, чем путешествие". Есть и другой, специально созданный для детей из новых регионов - "Университетские смены".

Отдельно остановились и на теме поддержки и продвижения кадров. Прозвучало предложение - повысить зарплаты специалистам, которые работают с молодежью.

Условия труда таких специалистов, отметил в завершение Владимир Путин, непременно должны соответствовать тем важнейшим стратегическим для страны задачам, которые они решают.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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